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Россиянин переплыл границу с Эстонией на SUP-борде во избежание мобилизации

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Россиянин переплыл границу с Эстонией на SUP-борде во избежание мобилизации
Устье реки Нарва 38-летний мужчина пересек ночью на SUP-борде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Пограничники выяснили, что незаконное пересечение границы произошло около часа ночи. Мужчина был задержан утром 26 сентября. Его доставили в Нарвский пограничный пункт для процессуальных действий, ему выписали штраф в рамках административного производства и отправили обратно в Россию.

"В этом случае это был незаконный переход границы, совершенный из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией", - сказал руководитель службы пограничного и миграционного надзора Ээрик Пургел.

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Топ комментарии

  • Dima30
    вже,після складання протоколу та штрафу відправили взад до рф)
  • Bobcat 614fad29
    "жить захочешь і нє так раскорячишся"
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Його вже повернули.Буде тепер форсувати водні перешкоди на фронті на своєму плавзасобі.
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