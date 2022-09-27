ВСУ освободили Купянск-Узловой - одна из крупнейших железнодорожных логистических развязок на Харьковщине, - ОВА

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил освобождение от российских оккупантов населенного пункта Купянск-Узловой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Для них (оккупантов. – Ред.) было несколько принципиальных и важных направлений – Изюм, изюмская высота так называемая. Это путь, через который они направляли свою технику на территорию Донецкой и Луганской областей, там усиливали свое военное присутствие. И, конечно, Купянск-Узловой – это одна из крупнейших логистических, железнодорожных развязок на территории Харьковщины, с первых часов полномасштабной войны она была оккупирована и враг ее сильно оборонял и держал. Благодаря успешной военной операции ВСУ отбили этот населенный пункт и полностью фактически контролируют его", - рассказал глава ОВА.

По словам Синегубова, каждый метр украинской территории освобождается "достаточно тяжело, потому что враг не отступает".

"Пытается перегруппироваться, стягивает резервы. Каждый такой успех – это подвиг наших военных", – сказал глава обладминистрации.

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