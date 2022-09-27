Лукашенко – Путину о ядерном оружии: "Володя, скажи, а ты сколько жить собираешься?"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время совместного обеда с диктатором РФ Владимиром Путиным в шутку спросил его, сколько тот собирается жить.

Об этом пишет телеграм-канал Generall SVR, сообщает Цензор.НЕТ.

Встреча Путина и Лукашенко прошла в Сочи. Два диктатора обсуждали признание референдумов РФ на оккупированных территориях Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также о мобилизации.

По данным канала, Лукашенко долго слушал, мало возражал, но в результате пообещал "обдумать все дома".

Generall SVR утверждает, что, по данным источников, "уже несколько недель Лукашенко через посредников ведет переговоры с руководством США, Евросоюза и нескольких европейских стран в отдельности. Более того, в этих переговорах наметился серьезный прогресс и воевать со всем миром ради дружбы с Путиным, Лукашенко явно не намерен".

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Белорусский диктатор также не побоялся потролить своего российского коллегу.

"Во время обеда Лукашенко в присутствии нескольких человек задал неожиданный вопрос российскому президенту: "Володя, скажи, а ты сколько жить собираешься?" Ошеломленный Путин спросил, к чему этот вопрос, Лукашенко ответил, что бряцание ядерным оружием - хорошо, когда это блеф, а если не блеф, то это самоубийство. На это Путин ответил, что пока об этом говорить рано, и сменил тему", - пишет канал.

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