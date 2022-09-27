Новости • Война

В парламенте Великобритании назвали неуместным присутствие России в Совбезе ООН

3 46022
Присутствие страны-агрессора, каковой является Российская Федерация в Совете Безопасности ООН является неуместным. В то же время правовой механизм исключения РФ из Совбеза ООН остается неясным.

Об этом в интервью Guildhall заявил член Палаты Представителей парламента Великобритании сэр Роджер Гейл, передает Цензор.НЕТ. 

"На мой взгляд присутствие в Совете Безопасности ООН страны-агрессора, в данном случае России, с правом вето, является абсолютно неуместным", - заявил политик.

В парламенте Великобритании назвали неуместным присутствие России в Совбезе ООН 01

"В то же время непонятно, каков юридический механизм исключения России из Совета Безопасности ООН, так как хотя россияне и не придерживаются международных норм, мы придерживаемся. Ситуация нелепая и неуместная, но изменить ее – совсем другой вопрос", - подытожил Роджер Гейл.

24 сентября американские конгресмэны, представители как Республиканской так и Демократической партии обратились к президенту США Джозефу Байдену с призывом инициировать исключение РФ из Совбеза ООН.

В парламенте Великобритании назвали неуместным присутствие России в Совбезе ООН 02

Также 23 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна выступает за отмену права вето в системе Совета безопасности ООН.

Также смотрите: Дрон-камикадзе атакует позиции российских оккупантов. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Aleks_15
    ну так пошлите их, чего тянете
  • user009
    а принимали рф в оон по процедуре?
  • user009
    як включали - так і виключайте, при включенні теж все було мутно і на договорняках
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости