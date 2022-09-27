Численность населения Германии достигла исторического максимума из-за наплыва украинцев

По состоянию на 30 июня 2022 года в ФРГ проживало на 843 тысячи человек больше, чем в конце 2021 года. Речь идет о приросте населения на один процент.

Согласно информации Федерального статистического ведомства, в первом полугодии 2022 года количество жителей Германии впервые превысило 84 миллиона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

Как сообщает издание, подобный прирост наблюдался в 1992 году. Это произошло вследствие открытия границ в Восточной Европе и войны тогдашней Югославии. А также в 2015 году – из-за миграционного кризиса.

За первое полугодие 2022 года в Германию приехали около 750 тысяч украинцев, пишет издание.

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