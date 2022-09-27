Новости • Война

Численность населения Германии достигла исторического максимума из-за наплыва украинцев

6 82715
Численность населения Германии достигла исторического максимума из-за наплыва украинцев
По состоянию на 30 июня 2022 года в ФРГ проживало на 843 тысячи человек больше, чем в конце 2021 года. Речь идет о приросте населения на один процент.

Согласно информации Федерального статистического ведомства, в первом полугодии 2022 года количество жителей Германии впервые превысило 84 миллиона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

Как сообщает издание, подобный прирост наблюдался в 1992 году. Это произошло вследствие открытия границ в Восточной Европе и войны тогдашней Югославии. А также в 2015 году – из-за миграционного кризиса.

За первое полугодие 2022 года в Германию приехали около 750 тысяч украинцев, пишет издание.

Читайте также: 140 тысяч украинских беженцев получили убежище в Испании

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Сподіваюсь, що ФСБ перекриє кордони, та ми тут не побачимо "пацифістів-уклонистів", яких кремлівські ляльководи вже чекали на автопробігах під гаслами: "проти санцкцій та постачання зброї".
  • Roman Romal
    ахахахаха, а нігерів і арабів вони забули порахувати???? та в деяких містах, і регіонах, шоб побачити білого, то треба добре поглядом шукати!!!!
    а фулі, як казала жаба-меркельша - вількоммен!!!!))))
  • Myko
    Німеччина заявила, що не буде закривати кордон для біженців від мобілізації з параші. То до кінця року приріст буде ще більший. А там дивись і трикалори вивішувати почнуть, як в Грузії.

    У місті Чакві (Грузія) місцеві зняли триколорну ганчірку з дому, який був арендований лаптями.
    https://t.me/XYKYIV/23096
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости