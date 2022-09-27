Песков о падении давления на "Северных потоках": Очень тревожные новости

Падение давления на нескольких нитях газопроводов "Северный поток" является беспрецедентной ситуацией, которая требует срочного рассмотрения.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Это - очень тревожные новости. Действительно, речь идет о каких-то разрушениях в трубе, пока неясно, какого характера. В датской экономической зоне значительно упало давление", - сказал он журналистам.

"Это абсолютно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного рассмотрения. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями", - подчеркнул Песков.

Ранее во вторник в компании Nord Stream AG - операторе первого "Северного потока" заявили, что одновременное разрушение трех нитей газопровода в Балтийском море беспрецедентно.

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"Разрушения, которые произошли в один день одновременно на трех нитях морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры оценить невозможно", - заявили в проектной компании.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из нитей магистрали "Северный поток 2". Это произошло в датской исключительной экономической зоне к юго-востоку от Борнхольма.

Также утечка газа зафиксирована с обеих нитей первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.