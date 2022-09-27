После объявления мобилизации в Грузию каждый день прибывает около 10-11 тыс. россиян
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
Гомелаури утверждает, что рост числа прибывающих из России россиян не превышает 40-45%. Он также призвал грузинскую оппозицию определиться с требованиями: нужно ли запретить въезд в Грузию россиянам или впустить их, чтобы они не отправились на войну в Украину.
Ранее в этот день МВД Северной Осетии сообщило, что в России на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс", через который россияне массово выезжают после объявления мобилизации, в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата.
Ранее гражданам России, направлявшимся в Грузию, разрешили переходить границу в КПП "Верхний Ларс" пешком, несмотря на то, что пограничный пункт для этого не предназначен. Решение приняли из-за огромной пробки машин, скопившихся в ожидании пересечения границы.