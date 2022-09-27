Зеленский уволил послов Украины в Швейцарии и Нидерландах и назначил посла на Мальте
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы 27 сентября опубликованы на сайте главы государства.
Указом №671/2022 посла Украины при Ватикане Андрея Юраша назначили послом Украины при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.
Кроме того, Зеленский уволил с должностей посла Украины в Нидерландах и по совместительству постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Максима Кононенко, а также посла Украины в Швейцарии и по совместительству посла Украины в Лихтенштейне Артема Рыбченко.
Соответствующие указы №669/2022 и №670/2022 также датированы 27 сентября.
Как сообщалось, Юраш и Кононенко были назначены послами в Ватикане и Нидерландах согласно соответствующим указам Зеленского в 2021 году, Рыбченко был назначен послом Украины в Швейцарии согласно указу пятого президента Петра Порошенко в 2018 году.