Зеленский уволил послов Украины в Швейцарии и Нидерландах и назначил посла на Мальте

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в Ватикане Андрея Юраша послом Украины при Мальтийском ордене по совместительству.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие указы 27 сентября опубликованы на сайте главы государства.

Указом №671/2022 посла Украины при Ватикане Андрея Юраша назначили послом Украины при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

Кроме того, Зеленский уволил с должностей посла Украины в Нидерландах и по совместительству постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Максима Кононенко, а также посла Украины в Швейцарии и по совместительству посла Украины в Лихтенштейне Артема Рыбченко.

Соответствующие указы №669/2022 и №670/2022 также датированы 27 сентября.

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Как сообщалось, Юраш и Кононенко были назначены послами в Ватикане и Нидерландах согласно соответствующим указам Зеленского в 2021 году, Рыбченко был назначен послом Украины в Швейцарии согласно указу пятого президента Петра Порошенко в 2018 году.