Бойцы батальона им. Джохара Дудаева нуждаются в помощи в приобретении зимней амуниции и техники

Батальон имени Джохара Дудаева нуждается в помощи для подготовки к проведению зимней военной кампании.

Об этом сообщила вдова Джохара Дудаева Алла, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что в 1994 году украинский народ пришел на помощь чеченцам, когда РФ начала полномасштабную войну: "В пантеон наших героев навсегда вписаны имена украинских добровольцев, которые сражались вместе с нами и отдавали свои жизни за Свободу Ичкерии".

Сегодня в Украине за Свободу и Независимость Украины и Ичкерии сражается батальон имени Джохара Дудаева.

"От своих украинских друзей я узнала, что батальон нуждается в подготовке к проведению зимней военной кампании. Именно от украинских, потому что чеченский этикет не позволяет им обратиться ко мне за помощью... Первостепенной целью является подготовка к зимней кампании разведывательно-штурмовой группы "Адам" батальона имени Джохара Дудаева. Эта группа состоит из нескольких десятков бойцов и офицеров. Я не могу называть точную цифру из соображений военной тайны. Но большинство из них нуждаются в экипировке на зиму и нужно их срочно подготовить. Поскольку батальона имени Джохара Дудаева и разведывательно-штурмовая группа батальона "Адам" являются добровольческими, у них нет никакого финансирования и обеспечения со стороны государства, все покупается на свои деньги. Война серьезно истощяет ресурсы группы и батальона. Потребности группы состоят из зимней амуниции и техники", - подчеркнула Дудаева.

Реквизиты для помощи:

Монобанк 5375 4115 0536 8303 (Ilya Moroz)

Приватбанк 5168757377848645 (Илья Мороз)

Или на счета Международного благотворительного фонда "Ичкерия" в ПриватБанке:

Счет в гривне: UA633052990000026004006233803

Счет в евро: UA093052990000026000046234316

Счет в долларах: UA183052990000026008036232018

Номер телефона: +38 063 388 65 37.

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