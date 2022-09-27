Суперъяхту российского олигарха Усманова обыскивают в Германии

Немецкие правоохранители провели обыск на одной из крупнейших мегаяхт в мире Dilbar, которая принадлежит российскому олигарху Алишеру Усманову.

Об этом пишет Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По данным издания, во вторник офицеры специальной комиссии "Украина", состоящей из следователей уголовной полиции и налоговых следователей из земли Северный Рейн-Вестфалия, обыскивают роскошную яхту.

Прокуратура во Франкфурте-на-Майне заявила, что к обыску привлечены 60 правоохранителей.

Цель рейда - поиск дополнительных доказательств в производстве против Усманова по подозрению в нарушении закона о внешней торговле, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. На прошлой неделе следователи уже провели обыски на виллах Усманова на озере Тегернзее и изъяли документы.

"Тот факт, что власти предпринимают уголовные действия против мультимиллиардера, на которого наложены санкции ЕС, также связан с тем, что немецкое законодательство о санкциях все еще оказывается абсолютно непригодным на практике. Уголовное налоговое законодательство является своеобразной вспомогательной структурой, чтобы арестовать активы хотя бы одного олигарха в Германии", - отмечает издание.

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Сотрудники специальной комиссии предполагают, что смогут доказать, что Усманов проживает в Германии и поэтому также обязан платить налоги. Согласно этому, с 2014 года он уклонился от уплаты налогов в Германии на сумму не менее 555 миллионов евро.

Яхта Dilbar несколько месяцев находилась в сухом доке на верфи Lürssen в Гамбурге, где проходила техническое обслуживание, когда Россия вторглась в Украину. Тогда власти не позволили судну покинуть воды Германии из-за санкций против Усманова.

Лишь недавно Dilbar перевели в Бремен. Яхта подпадает под запрет на распоряжение и поэтому "больше не может быть продана, арендована или обременена", пояснил представитель Федерального управления уголовной полиции.

Яхта стоит около 600 миллионов долларов и названа в честь матери Усманова. По документам яхта принадлежит компании Navis Marine Limited, зарегистрированной на Кайманах, которая, в свою очередь, принадлежит компании Almenor Holdings Limited на Кипре.

Недавно сообщалось, что из санкционного списка ЕС исчезли фамилии сестры Усманова и еще нескольких человек.

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