Пятерых россиян из-за мобилизации сняли с поезда в Беларусь

Пятеро мужчин отправились в Беларусь из Санкт-Петербурга. Пересечь границу они не смогли – их сняли с поезда пограничники.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медиазона".

"Из поезда вывели четырех мужчин, пограничники знали фамилии и места каждого. Один майор, два старших лейтенанта и человек четыре рядовых в масках", - рассказал журналистам один из этих пяти, тридцатилетний мужчина.

Он добавил, что 8 лет назад окончил военную кафедру и имеет звание лейтенанта запаса, но не служил в армии.

Россиянин хотел добраться до Минска, а оттуда отправиться в Стамбул. Его, как и еще четырех мужчин, высадили на железнодорожной станции Невель-2 - последней перед границей с Беларусью.

Среди тех, кого не выпустили из страны, был двадцатилетний студент.

Всем четырем мужчинам было выдано сообщение о том, что выезд запрещен на основании закона о мобилизации. За разъяснениями предлагают обращаться в военкомат.

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