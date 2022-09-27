Новости • Мобилизация в РФ

Пятерых россиян из-за мобилизации сняли с поезда в Беларусь

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Пятерых россиян из-за мобилизации сняли с поезда в Беларусь
Пятеро мужчин отправились в Беларусь из Санкт-Петербурга. Пересечь границу они не смогли – их сняли с поезда пограничники.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медиазона".

"Из поезда вывели четырех мужчин, пограничники знали фамилии и места каждого. Один майор, два старших лейтенанта и человек четыре рядовых в масках", - рассказал журналистам один из этих пяти, тридцатилетний мужчина.

Он добавил, что 8 лет назад окончил военную кафедру и имеет звание лейтенанта запаса, но не служил в армии.

Россиянин хотел добраться до Минска, а оттуда отправиться в Стамбул. Его, как и еще четырех мужчин, высадили на железнодорожной станции Невель-2 - последней перед границей с Беларусью.

Среди тех, кого не выпустили из страны, был двадцатилетний студент.

Всем четырем мужчинам было выдано сообщение о том, что выезд запрещен на основании закона о мобилизации. За разъяснениями предлагают обращаться в военкомат.

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Топ комментарии

  • drowsy_cat
    "Снімают с поєзда, і посилают в нацгвардію", - шо, *****, накаркали?!
  • Перехватчик
  • Evgeny N
    😂

    А пам'ятаєте їхні фейки: "НА Украінє людєй снімают с поєзда і отправляют в армію!", "Нацистьі останавлівают пасажирскій транспорт і мобілізіруют всех мужчін!"

    Ну що ж, їня брехня до них же й повертається, але вже у вигляді реальності. Жеріть, рашисти, най вас вдавить!
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