Новости • Агрессия России против Украины

В результате агрессии РФ в Украине погибли 5 тыс. 996 человек, из них 382 ребенка. Еще 8 тыс. 848 человек получили ранения, - ООН

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В результате агрессии РФ в Украине погибли 5 тыс. 996 человек, из них 382 ребенка. Еще 8 тыс. 848 человек получили ранения, - ООН
Такие цифры озвучила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) Матильда Богнер на презентации нового доклада Управления ООН по правам человека по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на эту неделю мы задокументировали, что 5 тыс. 996 человек погибли и 8 тыс. 848 получили ранения. Среди погибших 382 ребенка. Эти цифры отображают подтвержденные отдельные инциденты, а фактические цифры значительно выше", - сказала Богнер.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) увеличило свое присутствие в Украине. Теперь работа миссии развернута на 6 локациях.

Глава миссии также сообщила, что зафиксировано повреждение или разрушение 252 медицинских учреждений и 415 учебных заведений по всей стране, хотя реальные цифры также выше.

"Подавляющее большинство потерь среди гражданского населения, зафиксированных с 24 февраля, вызвано применением в населенных пунктах оружия взрывного действия, преимущественно российскими Вооруженными силами и связанными с ними вооруженными группами. Регулярно применялись обстрелы с тяжелой артиллерии, в частности реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиационные удары, включительно с оружием, способного нести кассетные боеприпасы", - рассказала Богнер.

Она подчеркнула, что масштабы повреждений и разрушений убедительно свидетельствуют о наличии нарушения международного гуманитарного права.

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Топ комментарии

  • barrakud2 12499ce3
    Це їм олєнєвод шойгу такі цифри надав? Цих бєздєльників під назвою ООН давно потрібно розігнати. Грантоєди срані!
  • Garry Dron 6973c752
    БЛД - ТІЛЬКИ В МАРІУПОЛІ 20 ТИС ЗАГИБЛИХ ГРОМАДЯН, КОМУ ВИ ЛОКШИНУ ВІШАЄТЕ НА ВУХА ?
  • Мирон Левицький 97d5f3f1
    Зменшують кількість жертв, щоб зелена скотина не відповідала перед судом за підготовку держави до війни.
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