Оккупанты закрывают Мариуполь для принудительной мобилизации мужчин, - мэр Бойченко

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявляет о намерении российских оккупантов закрыть город для выезда жителей.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы видим по статистике... что если неделю назад выезжало в Украину где-то 80-120 человек в сутки, то за прошедшие сутки выехали из Мариуполя восемь человек. Это свидетельствует о том, что Мариуполь закрывают", - сказал Бойченко.

По мнению Бойченко, оккупационные власти закрывают город для принудительной мобилизации мужчин после оглашения результатов фейкового референдума.

Он призвал мужчин призывного возраста как можно быстрее уезжать из Мариуполя, "чтобы не попасть в войска России".

"Сегодня нужно находить любые пути для выезда на подконтрольные Украине территории", – отметил Бойченко.

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