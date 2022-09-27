ЕС введет санкции за причастность к псевдореферендумам, - Стано

Европейский Союз планирует последовать примеру Великобритании и других стран и наложить санкции на организаторов псевдореферендумов.

Об этом сообщил спикер верховного представителя ЕС по иностранным делам Петер Стано, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Будут последствия для всех людей, участвующих в незаконных, нелегитимных референдумах", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Великобритания ввела санкции против РФ из-за псевдореферендума.

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