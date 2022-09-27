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Беларусь, вероятно, готовится к приему военных эшелонов из РФ, - мониторинговая группа

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Беларусь, вероятно, готовится к приему военных эшелонов из РФ, - мониторинговая группа
Беларусь с большой вероятностью готовится к приему военных эшелонов из России.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на данные "Сообщества железнодорожников Беларуси", информирует Цензор.НЕТ.

Так, например, осуществляется:

- проверка мест погрузки (выгрузки) на железнодорожных станциях с привлечением должностных лиц отделений БелЖД и комендатур ВОСО (служба военных сообщений ВС РФ);
- проведение ремонта погрузочно-разгрузочных платформ (при необходимости), а также подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на станциях;
- закрепление на железнодорожных станциях выгрузки маневровых локомотивов;
- разработка графиков движения военных эшелонов по БЖД (после предоставления плана военных железнодорожных перевозок) и т.д.

"Все эти действия могут указывать на подготовку к приему военных эшелонов из РФ", - подчеркнули в мониторинговой группе.

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Топ комментарии

  • Vadym Tsyrkalyuk
    ваша команда по запугиванию рашкой уже примелькалась. то мопеды изменят ход войны, то чмобики алкажи, теперь ядерным ударом пугаете... то что теперь сдаться? не дождетесь
  • Юрко Янгол
    Значить знову на Київ посунуть. Сподіваюсь наші готові.
  • Sophia-Maria Duglass
    По ешелонам Україна мае право бити ракетами
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