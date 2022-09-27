Беларусь, вероятно, готовится к приему военных эшелонов из РФ, - мониторинговая группа
Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на данные "Сообщества железнодорожников Беларуси", информирует Цензор.НЕТ.
Так, например, осуществляется:
- проверка мест погрузки (выгрузки) на железнодорожных станциях с привлечением должностных лиц отделений БелЖД и комендатур ВОСО (служба военных сообщений ВС РФ);
- проведение ремонта погрузочно-разгрузочных платформ (при необходимости), а также подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на станциях;
- закрепление на железнодорожных станциях выгрузки маневровых локомотивов;
- разработка графиков движения военных эшелонов по БЖД (после предоставления плана военных железнодорожных перевозок) и т.д.
"Все эти действия могут указывать на подготовку к приему военных эшелонов из РФ", - подчеркнули в мониторинговой группе.