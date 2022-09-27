Среди "международных наблюдателей" на псевдореферендумах были иностранные "журналисты", связанные с РФ, - Центр национального сопротивления

Россия пытается имитировать легитимность "референдумов" на оккупированных территориях в глазах западного сообщества.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Для этого оккупанты собрали целую группу так называемых иностранных "наблюдателей".

От Великобритании выступает известный пропагандист Грэм Филипс, против которого в Соединенном Королевстве введены санкции из-за разжигания ненависти и сотрудничества с пропагандистами российских оккупантов.

Кроме него от Великобритании еще немного менее известный Максимилиан Кларк (Maximilian Clarke), который тоже длительное время делает пропагандистские фоторепортажи из Донбасса, в частности во время боев за Мариуполь.

Германию должен был представлять известный сторонник теорий заговоров и российской пропаганды Томас Рьопер Thomas Roeper, автор и редактор сайта Anti-Spiegel, ранее уже неоднократно привлекаемый к различным мероприятиям типа "российского пресс-тура по освобожденному Мариуполю". Засветился и другой интересный персонаж – Штефан Бруно Шаллер (Steffen Bruno Schaller), директор немецкой энергетической компании Energie Waldeck-Frankenberg.

Именно он на камеру рассказывал об отсутствии нарушений во время "голосования" и прозрачности "референдума". Кроме него вовлечены Патрик Бааб (Patrik Baab) и Сергей Фильберт.

"Настоящий десант привлечен от Франции – убеждать в якобы законности фарса должны Татьяна Тарасенко, Артур Кун (Artur Kuhn), Лакруа Люк Бенуа (Lacroix Luc Benoit), Александра Далсбек (Aleksandra Dalsbaek), Головкова Ирина, Патрис Ашер (Patris Ashere), Жером Гарро (Jerome Garro), Эрик Тенье (Eric Thenier), Эрик Деклеми (Eric Declemy), Луис Оливье (Louis Olivier), Реги Сомье (Regis Le Sommier), Аныса эль-Жабри (Anissa El Jabri), Елена Даббах, Жиль Парро (Gilles Parrot), Лизер Будулун (Liseren Budulun). Равно как и их "коллеги" из ФРГ и Великобритании уже успели "засветиться" в российской пропаганде. К примеру, Люк Бенуа с телеканала France 2 постоянно ездит с российскими военными временно оккупированными территориями Украины и создает репортажи, которые очень тяжело назвать журналистикой", - отметили в Центре национального сопротивления.

Есть видеоподтверждение участия Андре Шанклу (André Chanclu). Он бывший член ультраправого французского движения Groupe Union Défense (GUD). Также он президент Collectif France-Russie, группы, которая поддерживает "очень полезные действия российского правительства". И член "Комитета Франция-Донбасс".

Россия также использовала и итальянские представители. Елизео Бертолази (Eliseo Bertolasi) имел связи с организацией идеолога рашизма – Дугина, а также сотрудничает с "Фондом стратегической культуры", связывающим со Службой внешней разведки РФ. Гордится своей степенью "доктора антропологических наук", и в то же время пишет об американских биоллабораториях. Другими "наблюдателями" стали Жанфранко Веступо (Gianfranco Vestupo) и Вито Гриттани (Vito Grittani).

В списке есть еще много фамилий, в том числе из Чехии, Сербии, Испании, Швеции, Австрии, Португалии, Словакии, США и КНР. Есть и граждане Катара, Уругвая, Камеруна и Венесуэлы.

"Примечательно, что для участия в качестве "наблюдателей" были привлечены либо представители радикальных политических движений (с которыми Кремль имеет давнюю традицию сотрудничества), либо откровенные пропагандисты и сторонники теорий заговоров (которые не принимают в нормальные СМИ, что значительно снижает цену их услуг) . Известно также, что для продвижения необходимых нарративов проведение "референдумов" освещали около 60 представителей "российских СМИ", в том числе "Россия 24", "ТРК "Звезда", "Комсомольская правда" и "Россия.Вести". Для красивой картинки был создан отдельный тип участков для "голосования" – "медийные участки", с хорошим ремонтом, большими помещениями и территорией. Для привлечения внимания вблизи таких участков проводились разнообразные культурно-развлекательные мероприятия типа выставок или концертов", - подытожили в сопротивлении.

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