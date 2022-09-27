Россияне держат в плену 616 украинок

В плену у оккупантов находятся 616 украинок, среди которых есть и беременные.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В штабе уверяют, что власть работает неформально и формально, чтобы освободить всех на всех. Кроме того, ситуация сдвинулась с места после обмена 21 сентября, когда домой вернулись 215 украинцев.

Также штаб анонсировал, что в ближайшее время можно будет ожидать новых обменов, в том числе среди раненых. Их также должны обменять по схеме "всех на всех".