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Россияне держат в плену 616 украинок

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Россияне держат в плену 616 украинок
В плену у оккупантов находятся 616 украинок, среди которых есть и беременные.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В штабе уверяют, что власть работает неформально и формально, чтобы освободить всех на всех. Кроме того, ситуация сдвинулась с места после обмена 21 сентября, когда домой вернулись 215 украинцев.

Также штаб анонсировал, что в ближайшее время можно будет ожидать новых обменов, в том числе среди раненых. Их также должны обменять по схеме "всех на всех".

Топ комментарии

  • Тетяна Тать
    це фактично одна із цілей цієї війни.
    в них населення спивається массово, генофонд ... ну на мобілізації бачили, що там за фонд. ціла фондація.

    тому вони і крадуть дітей, вивозять жінок без можливості повернутися.

    тому і гвалтують тут дівчат та дітей.
    принцип "у мене пагано чого у тебе має бути краще?"

    або як було сформульовано загарбниками "КТО ВАМ РАЗРЄШАЛ ТАК ХОРОШО ЖІТЬ?"
  • Egor Letov 6e01509d
    Ясир 2.0? А діти, і дорослі люди.
    Мало вам країни агресора - нате країну рабовладця.
  • Апалько Сергей
    А один Хаймарс не допустить згвалтування сотні жінок та дітей. Так що сцепляємо щелепи та рухаємося, до перемоги.
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