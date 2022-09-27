Новости • Агрессия России против Украины

Местные жители сообщают о новых местах массовых захоронений в Изюме и Казачьей Лопани, - МВД

2 78710
Местные жители сообщают о новых местах массовых захоронений в Изюме и Казачьей Лопани, - МВД
Однако полученная информация требует проверки.

Об этом заявила представитель МВД Алена Матвеева на брифинге в Military Media Center, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, сейчас поступают сообщения, что есть еще захоронения в городе Изюм и Казачьей Лопани", - сказала Матвеева.

По данным МВД, по состоянию на 23 сентября был завершен обзор и эксгумация тел на месте массового захоронения людей вблизи города Изюм. В настоящее время из 445 могил и 1 группового захоронения эксгумированы тела 425 гражданских лиц (212 женщин, 196 мужчин, 5 детей и 12 тел неустановленного пола) и 22 военнослужащих ВСУ.

Читайте: Тело военнослужащего Сергея Совы с сине-желтым браслетом передали для погребения

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ан Мур
    Петро Порошенко, вчора, в свій ДН, повідомлення з Казачої Лопані (серія фото за ссиллю):
    "Козача Лопань. Харківщина. 3 км до російського кордону. Проїжджаючи селом відчуваєш страшний біль і одночасно злість. Село було одним із перших, які окупувала російська орда. Окупувала і зруйнувала. Тут немає зв'язку, немає світла та газу. «русскій мір» залишає по собі суцільні руїни.
    Тут, як і в багатьох інших містах та селах звільненої Харківщини, російські виродки влаштували катівню. Знущалися жорстоко. Влаштовували допити звичайним селянам. Мабуть, кожен другий житель села пройшов через «підвал».
    І попри біль та страшну втому українці не здалися. Зі сльозами на очах зустрічали Збройні Сили України. Як і не здалася староста села - Вакуленко Людмила Михайлівна. Яка виїхала на зустріч ЗСУ з українським прапором в руках ще тоді, коли навіть не знала, що вже відбувалась деокупація. Такий він - незламний український народ.
    Зараз в селі залишилося буквально 1,5 тисячі населення, в чотири рази менше, ніж до окупації. Привезли людям генератори, спальники на перший час. І обов'язково привеземо Starlink.
    PS: Дякую вам за віру в Україну та нашу перемогу❤️ . І дякую за дуже смачний подарунок 🙂."
  • Анатолий К 65c6a92d
    Кацапи це вбивці, гвалтівники і терористи. Вони будуть відповідати за свої злочини на міжнародному суді і перед Богом. А не соромно сьогодні тому, хто обманув свій народ і тупо брехав, що нападу не буде, щоб готувалися до шашликів. Тих, хто йому повірив, сьогодні відривають вбитими у "братських" могилах.
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    нда.. невесёлые "шашлыки" накукарекал людям перед горячей войной Найвэлычнившивый, беспечный приколист и его театр одного актёра..
    и он продолжает танцевать, потолстевший и оборзевший, со своим кварталом зелёных фонарей
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости