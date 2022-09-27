Бывшие нардепы ОПЗЖ системно поддерживают в Раде предлагаемые "Слугой народа" решения. ИНФОГРАФИКА

Нардепы от запретной партии ОПЗЖ в Верховной Раде системно поддерживают предлагаемые властями решения в парламенте.

Если раньше монокоалицию "Слуги народа" в ВРУ с голосами "подстраховывали" две депутатские группы - "Доверие" и "За будущее", а в первые месяцы после вторжения наблюдался определенный консенсус и слаженность между властью и оппозицией, то сейчас голосования в Раде не проходят без системной поддержки депутатских групп по бывшей ОПЗЖ. Об этом говорится в анализе Движения ЧЕСНО голосований Верховной Рады с начала 2022 года и до начала нового политического сезона в сентябре, передает Цензор.НЕТ.

Недавно глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью СМИ даже назвала сотрудничество с бывшими депутатами ОПЗЖ "конструктивной". При этом парламент не рассматривает запрет на участие в заседаниях выходных из ОПЗЖ, но не исключает поддержку правительственного законопроекта, который предлагает лишать депутатов местных советов мандатов.

Предыдущие годы анализ Руху ЧЕСНО "экватор" работы Верховной Рады продемонстрировал, что ОПЗЖ имела самый низкий уровень участия в голосованиях — депутаты не нажали на кнопку, хотя карточка была вставлена — среди всех фракций и групп парламента (30%), а также были лидерами среди прогульщиков (пропустили 54% голосований). Единственным всплеском активного голосования нардепов от ОПЗЖ в начале каденции ВРУ 9-го созыва было рассмотрение "поправочного спама" в закон о рынке земли, который сами представители ОПЗЖ и подали в рекордном количестве.

Однако после полномасштабной агрессии россии и запрета партий все кардинально изменилось, у представителей ОПЗЖ заработал инстинкт самосохранения, и они начали переобуваться на ходу. В парламенте депутаты сменили риторику и начали систематически голосовать за. Поддержка голосований за представителями ОПЗЖ росла и после формальной перегруппировки и объявления в конце апреля о создании группы ПЗЖМ.

В настоящее время депутаты ОПЗЖ в парламенте, ранее являвшиеся основными рупорами выполнения Минских соглашений и встречавшиеся с руководством госдумы и депутатами РФ в Кремле, изменили пластинку и стали искренними евроинтеграторами и на публике играют роль патриотов Украины.

Сейчас мы видим, что кроме "Слуги народа" и "Доверия" наибольший процент голосов задают также группа "За будущее" и недавно созданная на руинах ОПЗЖ группа "Восстановление Украины".

В то же время, следует отметить, что предварительный анализ принятых законов в условиях действия военного положения в Украине, проведенный Движением ЧЕСНО, показал, что среди инициаторов законодательных инициатив от депутатских групп есть только "За будущее", но нет "Доверия" и "Восстановление Украины". Можно предположить, что роль последних двух в парламентской конфигурации — обеспечивать необходимое количество голосов для принятия решений.

У депутатов, входящих в группу Столара - Абрамовича "Восстановление Украины", поддержка голосований с начала года была на уровне 42%, однако если депутаты из других групп - "Доверия" и "За будущее" - и раньше регулярно давали голоса за, то первые изменили свою позицию после полномасштабного вторжения. Их динамика поддержки голосований была еще более стремительной, она началась также в феврале и имела еще один толчок к росту в мае, когда в парламенте объявили об образовании группы. С этого времени до минимума уменьшилось количество голосов против.

Еще одним ярким примером приобщения представителей уже запрещенной партии ОПЗЖ к коммуникации работы Верховной Рады является их участие в эфирах парламентского телеканала "Рада".

Медиаэксперты "Детектор медиа", системно занимающиеся мониторингом эфира национального телемарафона, отмечают, что об ОПЗЖ несколько месяцев упоминали только в контексте ее запрета. Однако в последнее время в блоках канала "Рада" начали появляться одиозные представители группы "Восстановление Украины" (Татьяна Плачкова, Валерий Гнатенко и Анатолий Бурмич), которых приглашают в качестве комментаторов. Последний, например, есть в Реестре госпредателей, ведь еще совсем недавно был постоянным гостем пророссийских телеканалов и транслировал российские нарративы о "внешнем управлении" и обвинял США и ЕС в войне на Донбассе, а теперь рассказывает украинцам о подготовке к отопительному сезону в условиях .

После роспуска ОПЗЖ Бурмич перешел в группу "Восстановление Украины". Скриншот с телеканала "Рада"

Выбор для комментирования темы энергетики довольно странный, ведь Бурмич не является членом профильного комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ, а входит в состав Комитета по антикоррупционной политике.

Аналогичная ситуация с еще одной представительницей "Восстановления Украины" Татьяной Плачковой, которая в 2020 году была в составе делегации ОПЗЖ во главе с Виктором Медведчуком и встречалась в Кремле с депутатами и руководством госдумы России (спикером Вячеславом Володиным, его заместителем фракций "Единой России" и КПРФ Сергеем Неверным и Геннадием Зюгановым, перед тем глава партии ОПЗЖ Виктор Медведчук в Кремле встретился со своим кумом Владимиром Путиным и обсудил создание парламентского измерения нормандского формата (ред.). Сейчас Плачкова в эфире телеканала "Рада" комментирует тему начала учебного года в условиях военного положения в Украине, хотя это не совсем ее профиль, поскольку она входит в состав Комитета по организации госвласти и местного самоуправления.

Після розпуску ОПЗЖ Плачкова увійшла до групи "Відновлення України". Скриншот з телеканалу "Рада"

Іще один представник "Відновлення України", а до того член ОПЗЖ Валерій Гнатенко, який до обрання нардепом також був мером Дружківки в Донецькій області та фігурує у кримінальній справі СБУ щодо насильницької зміни чи повалення конституційного ладу у 2014 році, вже у вересні 2022 року коментує тему бюджету на наступний рік на телеканалі "Рада".

После роспуска ОПЗЖ Гнатенко вошел в группу "Восстановление Украины". Скриншот с телеканала "Рада".

По информации СМИ, когда в мае 2014 Дружковку захватили российские боевики, Гнатенко не стал возражать против установления флага "ДНР". Во время оккупации Гнатенко оставался в должности, руководил городом и поддержал проведение "референдума". Газета "Дружковский рабочий", финансируемая горсоветом, выходила с флагом "ДНР". В ней был опубликован и "Акт о провозглашении государственной самостоятельности ДНР". Когда украинские военные вернули город под контроль, Гнатенко сумел удержаться в должности.