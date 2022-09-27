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Россиянам вручают повестки прямо на границе с Грузией

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Россиянам вручают повестки прямо на границе с Грузией
Гражданам РФ, подлежащим призыву, но желающим уехать из страны, вручают повестки на границе с Грузией.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии, передает Цензор.НЕТ.

"На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, среди них представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязан ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае лицу вручают повестку", – сказал собеседник агентства.

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Около 5 500 автомобилей в Северной Осетии ожидают проезд через российско-грузинскую границу, среди них 3600 легковых автомобилей.

ТАСС пишет, что было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу в контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс". Кроме того, в ближайшее время на КПП развернут мобилизационный пункт военкомата.

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ЗСУ ніжно обнімають Лиман
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Посольство России в Германии будет выдавать повестки российским гражданам находящихся на территории Германии.
  • Alex Foxik
    Русские, которые бегут от мобилизации, на самом деле, бегут от двух вещей: от украинской армии и от российской тюрьмы.

    Но они не бегут от "русского мира"… ОНИ НЕ ПРОТИВ НЕГО, он их до недавнего времени вполне устраивал!

    И тут уже не важно, кто из них говорил "не все так однозначно", а кто обвешивал себя колорадскими лентами на все тело и ставил себе клеймо Z на лбу, груди или где-нибудь еще.

    Никто из них, за редким исключением, не протестовал, не критиковал власть, и не выражал своей солидарности с украинцами.
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