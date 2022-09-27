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Украина не против переговоров с РФ по контрибуциям и репарациям, - Данилов

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Украина не против переговоров с РФ по контрибуциям и репарациям, - Данилов
Задания по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены согласно планам и графикам.

Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Украина никогда не была против переговоров с РФ... относительно контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры – тем хуже условия и больше суммы. Задачи по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме, согласно планам и графикам" , – говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы сохраняет готовность к переговорам с Украиной.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Данілову-респект...
  • Ольга Жмудовська
    молодець. Я ніяк не зрозумію, що він насправді за фрукт, але висловитися правильно він вміє
  • Андрей Николаенко 51e1638b
    За что респект ? За про%баное начало войны ? За чёрную рубашку полгода ? За Бучу, Ирпень, Мариуполь ? За разминированный Чонгар и Херсон ? Гупии, @лядь, с пятнадцатисекундной памятью - сегодня пан сказал шутку - хлопаем и смеёмся, а за вчера уже забыли. И вас таких большинство ...
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