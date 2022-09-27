Шестеро из 118 освобожденных из плена РФ нацгвардейцев имеют тяжелые травмы и нуждаются в длительном лечении
Об этом рассказал начальник медицинского управления Нацгвардии полковник медицинской службы Денис Трегуб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По его словам из 118 освобожденных 21 сентября из плена гвардейцев 6 военнослужащих имеют осложнения и нуждаются в длительном и комплексном лечении.
Это последствия перенесенных минно-взрывных травм, акубаротравм, переломы конечностей.
В остальных освобожденных из плена гвардейцев - диагнозы и состояния, вызванные недостаточным питанием: белково-энергетическая пищевая недостаточность, миопатия, невропатия.
На этапе ранней реабилитации освобожденным из плена военнослужащим оказывают первичную медицинскую и психологическую помощь.
Часть из них направлена в медицинские реабилитационные центры системы МВД. Организована военно-врачебная комиссия для тщательного обследования состояния здоровья и постановки диагноза.
Отмечается, что при необходимости, лечение освобожденных из плена нацгвардейцев будет организовано за рубежом - понимание такого механизма в Нацгвардии также есть.
В то же время представитель НГУ Руслан Музычук в комментарии УП отметил, что военнослужащие проходят реабилитацию в полном объеме за государственный счет, и что за 8 лет войны украинские врачи, в частности те, которые занимаются лечением военнослужащих, наработали большой опыт лечения подобных травм на достаточно высоком уровне.