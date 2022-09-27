Отражены атаки врага около 10 населенных пунктов Донбасса, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 27.09.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 216-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Противник продолжает сосредоточивать усилия на удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку, в отдельных районах пытается восстановить утраченные позиции. Враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и мирные жилые дома. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

За сутки противник нанес 2 ракетных и 6 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. От вражеского огневого поражения пострадали более 15-ти населенных пунктов. В частности, Запорожье, Николаев, Очаков, Авдеевка, Красногоровка, Полтавка и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая, Михайлово, Сосновка, Староселье Черниговской области и Проходы и Новая Гута Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ветеринарное, Уды, Волчанск, Гоптовка и Стрелечья;

на Краматорском направлении – Голубые Озера, Северск, Верхнекаменское, Двуречное, Дроновка, Закотное и Миньковка;

на Бахмутском направлении – Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Соледар, Яковлевка, Нью-Йорк и Раздолевка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердичи, Опытное, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – Егоровка, Угледар, Пречистовка, Богоявленка и Павловка.

На Запорожском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Степногорск, Шевченко, Новополь, Времовка, Полтавка и Успеновка.

На Южнобужском направлении огневому поражению из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В целях ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 50 вылетов БПЛА, в частности, иранского производства Shahed-136.

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Для восполнения потерь личного состава военно-политическое руководство РФ пытается организовать принудительную мобилизацию граждан Украины на временно захваченных территориях.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Соледар, Майорск, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Каменка.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 10 ударов. Подтверждено поражение 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 3 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили 1 самолет Су-25 и 5 БПЛА разного типа.

Ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, около 15 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции противовоздушной обороны и 3 склада с боеприпасами. Потери уточняются.

Крепко держим оружие! Верим в победу! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.

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