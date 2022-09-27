В РФ теперь мобилизуют интеллигенцию из центральных регионов, карта смертей изменится, - ГУР
Украинская разведка прогнозирует, что теперь карта смертности в регионах будет значительно измениться, передает Цензор.НЕТ.
В ГУР отметили, что в результате российской агрессии против Украины руководство РФ уже существенно уменьшило численность представителей своих малых народов – среди убитых оккупантов чуть менее 40% были представителями неславянских этнических групп.
В пятерку регионов с самым большим количеством жертв вошли Дагестан, Бурятия, Краснодарский край, Башкортостан и Волгоградская область. Также, по данным ГУР, количество погибших солдат из бедных регионов, где и проживают этнические сообщества, значительно выше, чем из развитых.
По оценкам военной разведки Украины, после указа о мобилизации карта смертности в регионах РФ значительно изменится.
"Повестки получают тысячи представителей интеллигенции и частного бизнеса из центральных регионов России и промышленных предприятий-гигантов. Если рабочие профессии будут еще обеспечиваться отсрочками от призыва, то именно российская интеллигенция станет удобрением для украинского чернозема", - заявили в ГУР.
В украинской разведке считают, что окончательно уничтожив граждан, которые могут осознавать крах российской государственности, Путин надеется избавиться от протестов против войны.