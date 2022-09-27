Украина не будет выплачивать 15 млн грн единовременного пособия родственникам погибших воинов, если они живут в России или Беларуси

Члены семей погибших украинских военных, проживающие в России или Беларуси или осужденные за государственную измену, коллаборационную деятельность, не будут получать единовременную денежную помощь.

Об этом решении правительства сообщил в телеграм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что внесены изменения в постановление КМУ "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения" от 28 февраля 2022 г. №168.

Предусмотрено, что членам семей погибших военнослужащих Вооруженных сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, военных прокуроров Офиса Генерального прокурора, лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сотрудников Службы судебной охраны, лиц начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейских, а также лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы, постоянно проживающим на территории РФ или республики Беларусь или осужденным за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору единовременная денежная помощь не выплачивается.

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Напомним, единовременная выплата семьям павших героев-защитников Украины установлена ​​в размере 15 миллионов гривен.