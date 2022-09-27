Верховный суд Нидерландов отказал России в продлении сроков рассмотрения дела по скифскому золоту

Верховный суд Нидерландов отказал так называемым крымским музеям, которым не удалось найти адвокатов, представляющих их интересы в суде, в продлении сроков представления письменных объяснений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"22 апреля 2022 года Верховный суд постановил, что стороны должны представить расширенные письменные объяснения в Верховный суд Нидерландов до 16 сентября. Вместе с тем 14 сентября так называемые крымские музеи направили в Верховный суд "срочное" ходатайство о продлении сроков представления письменных объяснений на 2 месяца якобы из-за того, что они не могут найти юристов в Нидерландах. По их мнению, это связано с "политической ситуацией в королевстве Нидерланды", - сказал адвокат из команды по делу "скифского золота" Андрей Пилипенко.

Пилипенко отметил, что Украина вместе с музеем Алларда Пирсона возразили против ходатайства.

"Верховный суд постановил отказать российской стороне в удовлетворении их запроса ввиду отсутствия уважительных обстоятельств. То есть, письменные объяснения в Верховный суд в целом в пользу Украины представлены только государством Украины и музеем Алларда Пирсона. С большой вероятностью суд уже не позволит российской стороне представить свои объяснения", - пояснил Пилипенко.

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Напомним, решение Верховного суда Нидерландов по делу о принадлежности коллекции скифского золота ожидается в 2023 году.

26 января 2022 года так называемые крымские музеи подали кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении скифского золота Украине. Нидерландская юридическая фирма Houthoff отказалась представлять в Верховном суде в Гааге интересы "российских крымских музеев" по делу "скифского золота".

По результатам слушаний в Апелляционном суде Амстердама о принадлежности коллекции "скифского золота" 26 октября 2021 года суд постановил вернуть экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" в Киев, руководствуясь украинским законодательством и исключительным правом Украины распоряжаться своим культурным достоянием.

Однако четыре субъекта, выдающие себя за крымские музеи - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический" - обратились в Верховный суд Нидерландов, чтобы обжаловать решение Апелляционного суда.

Коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку еще до оккупации полуострова Россией. Скифское золото, пока идет судебная тяжба, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

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