Франция и Украина сделали еще один шаг к предоставлению новых артиллерийских систем Caesar, - Кулеба

Франция и Украина сделали еще один шаг вперед в решении вопроса передачи новых артиллерийских систем Caesar.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сегодня сделали еще один шаг вперед в решении вопроса о передаче Украине новых артиллерийских систем Caesar, уже продемонстрировавших высокую эффективность на поле боя. Я не сомневаюсь, что совместными усилиями мы доведем этот контракт до успеха, и это дополнительно укрепит оборонительную способность Украины", - сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной в Киеве.

Кулеба добавил, что Украина испытывает ежедневную действенную поддержку Франции и на политическом уровне, и на уровне предоставления Украине военной поддержки.

В свою очередь Колонна подтвердила, что Франция и дальше будет поддерживать Украину в военном плане. "Я могу подтвердить продолжение такой поддержки. Да", - отметила она.

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