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Франция и Украина сделали еще один шаг к предоставлению новых артиллерийских систем Caesar, - Кулеба

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Франция и Украина сделали еще один шаг к предоставлению новых артиллерийских систем Caesar, - Кулеба
Франция и Украина сделали еще один шаг вперед в решении вопроса передачи новых артиллерийских систем Caesar.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сегодня сделали еще один шаг вперед в решении вопроса о передаче Украине новых артиллерийских систем Caesar, уже продемонстрировавших высокую эффективность на поле боя. Я не сомневаюсь, что совместными усилиями мы доведем этот контракт до успеха, и это дополнительно укрепит оборонительную способность Украины", - сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной в Киеве.

Кулеба добавил, что Украина испытывает ежедневную действенную поддержку Франции и на политическом уровне, и на уровне предоставления Украине военной поддержки.

В свою очередь Колонна подтвердила, что Франция и дальше будет поддерживать Украину в военном плане. "Я могу подтвердить продолжение такой поддержки. Да", - отметила она.

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Топ комментарии

  • vidasik
    Vcera tut pisali pro zimniju odezdu dlia soldat,tak Litva peredast takyje 25 tysiac stuk.Caesar eto otlycno
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Не понимаю я промедления в предоставлении нам оружия. Ведь орки собирает орду не только для войны с Украиной, но и Европой и это очевидно. Хотят сами с ними потом воевать или на амеров надеятся? Ну-ну
  • Senator 0eaca536
    С 1 октября в США стартует новый финансовый год,где Конгресс предоставит Украине все...кроме ядерного оружия...
    Дышите глубже мавзолейные Окурки...🤣🤣💪
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