Столтенберг призвал членов НАТО пополнять запасы боеприпасов как можно скорее

Страны-члены НАТО призывают пополнять запасы боеприпасов как можно скорее для продолжения поддержки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НАТО.

Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал чрезвычайное заседание Конференции национальных директоров по вооружениям. Встреча была посвящена последствиям войны России против Украины, а также возможностям НАТО по увеличению запасов боеприпасов.

Генеральный секретарь призвал членов Североатлантического союза продолжать пополнять запасы как можно скорее.

"Увеличение запасов НАТО обеспечит нам продолжение поддержки Украины", – сказал он.

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Столтенберг отметил, что члены НАТО должны работать с промышленностью, чтобы пополнить запасы боеприпасов и оказывать Украине необходимую поддержку до тех пор, пока она потребуется.

В ходе встречи также обсуждались способы, посредством которых члены Альянса могут лучше понять любые пробелы в запасах и вместе устранять их.

Ранее Столтенберг предупредил Россию о "тяжелых последствиях" в случае применения ядерного оружия в Украине.