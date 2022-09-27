Столтенберг призвал членов НАТО пополнять запасы боеприпасов как можно скорее
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НАТО.
Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал чрезвычайное заседание Конференции национальных директоров по вооружениям. Встреча была посвящена последствиям войны России против Украины, а также возможностям НАТО по увеличению запасов боеприпасов.
Генеральный секретарь призвал членов Североатлантического союза продолжать пополнять запасы как можно скорее.
"Увеличение запасов НАТО обеспечит нам продолжение поддержки Украины", – сказал он.
Столтенберг отметил, что члены НАТО должны работать с промышленностью, чтобы пополнить запасы боеприпасов и оказывать Украине необходимую поддержку до тех пор, пока она потребуется.
В ходе встречи также обсуждались способы, посредством которых члены Альянса могут лучше понять любые пробелы в запасах и вместе устранять их.
Ранее Столтенберг предупредил Россию о "тяжелых последствиях" в случае применения ядерного оружия в Украине.