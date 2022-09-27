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Столтенберг призвал членов НАТО пополнять запасы боеприпасов как можно скорее

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Столтенберг призвал членов НАТО пополнять запасы боеприпасов как можно скорее
Страны-члены НАТО призывают пополнять запасы боеприпасов как можно скорее для продолжения поддержки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НАТО.

Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал чрезвычайное заседание Конференции национальных директоров по вооружениям. Встреча была посвящена последствиям войны России против Украины, а также возможностям НАТО по увеличению запасов боеприпасов.

Генеральный секретарь призвал членов Североатлантического союза продолжать пополнять запасы как можно скорее.

"Увеличение запасов НАТО обеспечит нам продолжение поддержки Украины", – сказал он.

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Столтенберг отметил, что члены НАТО должны работать с промышленностью, чтобы пополнить запасы боеприпасов и оказывать Украине необходимую поддержку до тех пор, пока она потребуется.

В ходе встречи также обсуждались способы, посредством которых члены Альянса могут лучше понять любые пробелы в запасах и вместе устранять их.

Ранее Столтенберг предупредил Россию о "тяжелых последствиях" в случае применения ядерного оружия в Украине.

Топ комментарии

  • Alex Vassago
    Слухаю я цих західних політиків і розумію, що царський блазень Жиріновський, який озвучуючи те, що не міг собі дозволити Путін, казав, що за неділю Раша дійде до Ламаншу - чиста правда. Якби Раша не полізла в Україну, а вдарила через Білорусь і Прибалтику на Європу, то, невідомо що б сталося.
    Європа згнила. Як виявилось, в їх арсеналах "миша повісилась", в Бундесвері більшість танків не на ходу і т.д.
    Всі заробляли гроші, брали російські хабарі і були впевнені, що це США потрібне НАТО. А раз потрібне, то нехай вони його і утримують. Голоси Польщі та країн Балтії просто ніхто не хотів чути.
    Пам'ятаєте яку бурю викликало закономірне питання Трампа, щодо дольової участі в фінансуванні НАТО?!!
    А зараз, коли "смажений півник" клюнув, виявилось, що снаряди (наприклад) ще замовити потрібно.
    Так, що ідея з Ламаншем була не такою і маячнею.
    Жаль, що для розвіяння міфів, Україна платить собою.
  • viktor 9e38a7be
    на дану секунду головний пiдсумок цiэi вiйни-часткове прозрiння заходу,що таке насправдi кацапська iмперiя.на початку дев'яностих вважалось-позбавились комуняк при владi,а далi дикуни стануть цивiлiзованими...
  • Velykyj Lug
    Виробники зброї отримують закази. Ми теж могли б виробляти зброю, але чомусь виробляємо з асфальту.
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