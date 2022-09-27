Возможность ядерного удара по Киеву очень ограничена, – посол Германии Фельдгузен

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает, что риски российского ядерного удара по столице Украины очень ограничены.

Об этом она сказала в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что риск сейчас очень ограничен, но если это произойдет, влияние будет очень высокое. Все, что Путин может делать, это реальная угроза. Он показал, что полномасштабно наступает на соседнюю страну. У него есть это оружие, я надеюсь, что он им не воспользуется. Но исключить этого я не могу", - сказала Фельдгузен.

Она напомнила, что вечером 24 февраля она одной из последних покидала Киев среди западных послов.

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"Сейчас мы поняли, что можем жить здесь с процедурами безопасности и дальше работать. Ракетные удары есть, но мы видим, что в центре (Киева, - Ред.) их нет. Мы все считаем, что этот ядерный шантаж - это просто шантаж. Но нельзя думать, что ничего не будет. В январе мы тоже думали, что ничего не будет. С другой стороны, поддаваться на угрозы шантажиста - это плохая идея. Все об этом думают, но не думаю, что у кого-то есть идеальный ответ", - сказала посол.

Фельдгузен также отметила, что была очень удивлена, когда российские ракеты атаковали Яворивский полигон в 30 км от границы со страной НАТО.

"Это был очень рискованный шаг, но после этого Путин этого не делал. Возможно, какие-то рациональные идеи у него еще есть", - добавила она.