Новости

Совбез ООН соберется для обсуждения российских псевдореферендумов в Украине

2 68112
Совбез ООН соберется для обсуждения российских псевдореферендумов в Украине
Совбез ООН соберется во вторник на открытое заседание в Нью-Йорке по требованию делегаций США и Албании после обращения Украины к главе Совбеза в связи с псевдореферендумами, организованными оккупационными силами РФ в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Начало заседания запланировано на 15 часов по восточноамериканскому времени (в 22 по Киеву), подтвердили в Постоянном представительстве Украины при ООН.

"Для нас важно, чтобы Совет Безопасности выполнял свой мандат в контексте развития событий, связанных с проведением Россией фиктивных референдумов на временно захваченной украинской территории", - отметили в украинской дипломатической миссии в Нью-Йорке.

В официальном письме с просьбой провести заседание, которое украинская делегация направила накануне главе Совбеза, содержалась ссылка на две статьи Устава ООН. В частности, речь шла о статье 34, позволяющей СБ ООН расследовать конфликт или ситуацию, которая может привести к обострению международной обстановки, а также статью 35 – о возможности любого государства доводить до сведения Совета информацию о наличии и развитии такой ситуации.

Читайте: В России обещают рассмотреть "присоединение" оккупированных территорий не ранее 4 октября

Ожидается, что во время встречи с докладом выступит заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло. Украина также примет участие в заседании.

Как сообщал Укринформ, во вторник представители Европейского парламента, представляющие практически все ключевые политические группы, выступили с совместным заявлением, осудив незаконные фейковые "референдумы", которые Россия пытается провести на временно захваченных территориях Украины.

 

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Валерій Прозапас
    5 хв
    ·
    О, Саакашвілі був різко "пішов з політики", а тепер через чийсь пінок так же різко повернувся, заявивши, що Єрмак нічим не гірший за Залужного і тому має з'явитись на обкладинці Time.
    Бо, бачите, "відігравав значну роль у визволенні азовців".
    Яку роль відігравав Єрмак у потраплянні азовців в полон і у перебуванні там ще тисяч - любітєль простих рєшеній промовчав, вже не кажучи про чомусь незаслужено забуту історію з вагнерівцями.
    Це безпалевне просування в кожну дірку завгоспа ОП давно напрошується на питання "а нє мусорок лі ти, міл чєловєк?" - і воно обов'язково знову буде задане.
    Війна нікому нічого не спише, слово офіцера.
  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Ruo Ruo
    Краще говорити щоб рассея геть забралася окупованих територій і з Криму. Знайшли ж таке слово як анексія чи псевдореферендуми.. Є окуповані вкрадені в України території країною терористом.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости