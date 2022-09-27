Застрявшие в очереди на границе с Грузией россияне пытаются продать автомобили

В пробках на границе с Грузией возник стихийный авторынок. Стоящие там россияне пытаются продать свои машины, чтобы добраться до КПП пешком.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

Объявления начали появляться в телеграм-чатах, посвященных отъезду в Грузию. Владельцы авто указывают не только цену, но и расстояние их автомобилей до пропускного пункта. При этом выбор у покупателей широк: от Kia до Mercedes.

Автор одного из объявлений рассказал "Базе", что не хочет "стоять неделю" и готов за полтора миллиона отдать BMW в 6 километрах от КПП. Аналогично собирается поступить и владелец Subaru, продающий ее за 400 тысяч "с местом в очереди". Оба автомобилиста объяснили, что намерены избавиться от машин и перейти границу пешком.

На фоне такого ажиотажа в районе границы появились и скупщики. Они ищут в тех же чатах людей, которые согласны продать по низкой цене свои автомобили, велосипеды, самокаты и многое другое.

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Между тем, ситуация на пограничном переходе между Грузией и РФ вновь изменилась. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что повестки у границы с Грузией будут выдавать всем гражданам, которые попадают под мобилизацию, а не только жителям республики.