Не собираемся признавать результаты российских псевдореферендумов, – глава МИД Франции Колонна
1 1482
Франция не намерена признавать организованные российскими оккупантами псевдореферендумы.
Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.
"Я еще раз подтвердила Дмитрию Кулебе, что у Украины есть полная поддержка Франции – экономическая, гуманитарная, военная и дипломатическая. Франция будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и никогда не признает фиктивные референдумы, организованные Россией", – написала Колонна.