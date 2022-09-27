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Не собираемся признавать результаты российских псевдореферендумов, – глава МИД Франции Колонна

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Не собираемся признавать результаты российских псевдореферендумов, – глава МИД Франции Колонна
Франция не намерена признавать организованные российскими оккупантами псевдореферендумы.

Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

"Я еще раз подтвердила Дмитрию Кулебе, что у Украины есть полная поддержка Франции – экономическая, гуманитарная, военная и дипломатическая. Франция будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и никогда не признает фиктивные референдумы, организованные Россией", – написала Колонна.

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