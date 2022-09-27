Украина может применять западное оружие в регионах, где РФ провела псевдореферендумы, - Блинкен
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Блинкен отвечал на вопросы СМИ о том, дадут ли США согласие на использование украинскими войсками американского оружия на территориях, где Россия провела псевдореферендумы, независимо от того, о каком результате объявит Кремль.
"Мы и многие другие страны уже были очень четкими: мы не признаем и, на самом деле, мы никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией… Украина имеет абсолютное право обороняться на всей своей территории, в частности, возвращать себе территории, которые были незаконно захвачены Россией или другим способом", - сказал Блинкен.
По его словам, вооружение, которое США и многие другие страны предоставляют Украине, было очень эффективно использовано для возвращения территорий - в частности, недавно на северо-востоке, но также и на юге.
Блинкен подчеркнул, что псевдореферендумы ничего не меняют для украинских территорий, захваченных Россией.
"Украинцы продолжат делать то, что им необходимо делать, чтобы вернуть землю, которую у них отобрали. Мы продолжим поддерживать их в этих усилиях", – отметил госсекретарь США.