Кулеба – странам, которые предлагали посредничество с РФ: Прекратите эту игру, займитесь тем, что сейчас нужно больше всего – поддержите Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все страны, предлагавшие свои услуги в посредничестве Киева и Москвы, прекратить эту игру и однозначно стать поддержкой Украины.

Об этом Кулеба сказал во вторник на пресс-конференции с французской коллегой Катрин Колонной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Россия не хочет никаких переговоров, прекратите играть в эту игру, займитесь тем, что сейчас нужно больше всего: поддержите Украину в этой борьбе, а не избегайте этой поддержки, прикрываясь маской переговорщика. Время переговоров, к сожалению, не наступило исключительно из-за позиции РФ" , – подчеркнул он.

Глава украинского МИД добавил, что Москва своими решениями последовательно демонстрирует отсутствие стремления к миру и дипломатического разрешения конфликта.

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"Здесь я хочу также воспользоваться случаем, чтобы вспомнить слова президента Макрона в обращении к Генеральной Ассамблее ООН относительно так называемых нейтральных стран, которые думают, что могут отсидеться. Нет, к сожалению, отсидеться вам не удастся, нужно занимать позицию – позицию справедливости, позицию международного права и позицию защиты безопасности и мира во всем мире", – добавил Кулеба.