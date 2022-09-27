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Президент Грузии Зурабишвили: Мы знаем, что такое "референдумы" на оккупированной территории

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Президент Грузии Зурабишвили: Мы знаем, что такое "референдумы" на оккупированной территории
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что категорически осуждает проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, назвав их "крайне циничным действием РФ".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Грузия Онлайн.

Зурабишвили подчеркнула, что "мы должны категорически осудить" фейковые референдумы на востоке Украины, "поскольку мы знаем, что означают и чем могут быть референдумы, происходящие на оккупированной территории в условиях этой войны".

"Это крайне циничное действие России, которое абсолютно неприемлемо для нас, для мира, для цивилизованных людей", - заявила президент Грузии.

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Топ комментарии

  • Tommy Lee
    Та у вас в Сакартвело скоро половина населення будуть кацапи. Мабуть "референдуми" вас нічого не навчили.
  • Right Right 2d264255
    Скоро без референдумів в не оккпованій Грузії буде більше кацапів ніж грузинів
  • Валерий Викторович 053e9aad
    грузины еще плакать будут от кацапни .
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