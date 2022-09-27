Остаток макрофина ЕС в 3 млрд евро для Украины будет грантом, а не займом, - посол Германии Фельдгузен
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Последняя часть макрофинансовой помощи Европейского Союза для Украины в размере 3 миллиардов евро будет предоставлена в виде грантов, а не займа.
Об этом рассказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.
"Это была наша позиция. Мы считаем, что Украина сейчас не может вернуть деньги. Мы хотели, чтобы все средства были предоставлены в виде грантов. Но как всегда пришлось искать компромисс: 5 млрд будет займом и 3 млрд будет в виде грантов", - сказала Фельдгузен.
Посол затруднилась назвать конкретные сроки, когда ЕС сможет предоставить эти средства, но выразила уверенность, что это будет точно до конца года.
"В Брюсселе над этим работают, и я как еврооптимист верю, что они найдут компромисс", – добавила она.