Зеленский в Совбезе ООН призвал изолировать Россию: РФ идет по "Крымскому сценарию", с Путиным не о чем говорить

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Совбезе ООН онлайн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне, которое ведет прямую трансляцию заседания Совбеза ООН, где обсуждается вопрос проведения Россией псквдореферендумов на территории оккупированной Украины.

Зеленский подчеркнул, что Россия пытается аннексировать территории Украины, где проводит "референдумы" и сейчас "не о чем говорить с президентом РФ". Президент Украины призвал к полной изоляции России.

"Признание Россией результатов этого так называемого "референдума" на оккупированных территориях будет означать, что с Путиным больше не о чем говорить", - сказал Зеленский в Совбезе.

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Он напомнил, что на прошлой неделе представил Генеральной Ассамблее ООН формулу мира.

"Россия отреагировала на этот путь к миру и объявила мобилизацию. Кроме того, Россия намеренно фокусирует свою мобилизацию на именно коренных народах с территории. Это не только народы из Кавказа и Сибири, все делается для того, чтобы мобилизовать как можно больше мужчин именно коренных народов" , – заметил президент.

Подобная ситуация наблюдается и в оккупированном Крыму, добавил Зеленский.

"Перед глазами всего мира Россия проводит эти псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины. Людей заставляют заполнить какие-то бумажки, угрожая им оружием", - подчеркнул политик.

Гарант констатировал, что оккупанты определили результаты "референдумов" заранее.

"Анексия захваченных территорий — это наихудшее нарушение хартии ООН. Это попытка украсть территорию у другого государства, попытки стереть нормы международного законодательства. Это очень циничная попытка заставить мужское население на оккупированных территориях Украины мобилизоваться в российскую армию для того, чтобы отправить их бороться против своих же собственных земляков", - заметил он.

Зеленский призвал полностью изолировать Россию и лишить ее права вето.

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"Государство не может оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето, если это государство создает и внедряет политику геноцида прямо сейчас, только в шаге от радиационной катастрофы, в то же время угрожая ядерными ударами. Россию следует исключить из всех международных организаций", — подчеркнул глава государства.

Также президент призвал ввести новые антироссийские санкции.

"Любые уголовные действия России для нас ничего не меняют. Мы не будем подчиняться действиям террористов", - подытожил Зеленский.