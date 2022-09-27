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У Германии нет требований к Украине по использованию переданного оружия, - посол Фельдгузен

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У Германии нет требований к Украине по использованию переданного оружия, - посол Фельдгузен
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сказала, что она не слышала, чтобы ее страна выдвигала Украине требования по использованию немецкого вооружения для контрнаступления на такие временно оккупированные территории как Крым.

Об этом она сказала в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

"Я, как и вы, читала о якобы требованиях других партнеров. Я об этом по поводу Германии ничего не читала, не слышала. Я была сейчас в Германии на конференции послов, об этом не было сказано. Мы передаем это оружие и мы знаем, что мы не можем больше повлиять на то, что будет сделано с этим оружием", – сказала Фельдгузен.

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На вопрос, означает ли это, что ВСУ будут самостоятельно принимать решения по использованию этого оружия, она ответила: "Кто другой будет им пользоваться?"

Топ комментарии

  • Шура Семенец da04bec8
    Нема зброї - нема вимог!

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    як можна заборонити використовувати те чого не надали???
  • Senator 0eaca536
    А кто вам сказал что Германия ничего не поставила Украине?Ольга ********* или Вовка СаСалВьев,?😝
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