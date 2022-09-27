Территория Запорожской АЭС подверглась новым обстрелам 26-27 сентября, - МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о произошедших 26-27 сентября новых обстрелах территории Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На этой неделе территория Запорожской атомной станции подверглась новым обстрелам, взрывом были выбиты окна в одном из турбинных залов, что в очередной раз подчеркнуло настоятельную необходимость создания зоны ядерной и физической безопасности вокруг станции", – заявил Гросси.

Согласно данным присутствующих на АЭС экспертов МАГАТЭ, обстрел произошел в понедельник около 17:00 по местному времени вблизи электрораспределительной станции объекта, в нескольких сотнях метров от учебно-тренировочного центра, но "сообщений о повреждениях не поступало". Также были слышны другие взрывы чуть дальше.

Кроме того, во вторник, около 8 утра, произошло еще два взрыва возле канала, которым поставляется вода из резервуара на станцию ​​для ее системы охлаждения, являющейся важным элементом ядерной безопасности. Согласно сообщениям экспертов МАГАТЭ, конструкции станции и оборудования не пострадали, но были выбиты окна в машинном зале реакторного блока №2.

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"Обстрелы и взрывы на этой неделе на территории ЗАЭС произошли после нескольких дней без таких инцидентов. Они показывают, что общая ситуация остается нестабильной и необходимы немедленные действия, чтобы уменьшить риск большой аварии на крупнейшей атомной электростанции Европы, которая сейчас находится посреди зоны боевых действий", – заявил Гросси.