Россия готовит почву, чтобы сорвать зерновое соглашение, – Зеленский
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента.
"Сегодня в Москве прозвучали очередные лживые заявления по поводу очень важного достижения Украины и наших партнеров – восстановление нашего морского зернового экспорта. Очевидно, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу", - заявил Зеленский.
По словам президента, статистика украинского зернового экспорта абсолютно прозрачна и доступна всем в международном сообществе, а именно – это более 5 млн тонн агропродукции, которые отправлены на экспорт из трех украинских портов 232 судами в страны Африки (Судан, Кения, Алжир, Сомали, Эфиопия и др.) и других регионов.
При этом Зеленский подчеркнул необходимость немедленного реагирования мирового сообщества, чтобы Россия снова не поставила эти или другие страны в условия продовольственного кризиса.