Россия готовит почву, чтобы сорвать зерновое соглашение, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия готовит почву чтобы сорвать зерновую инициативу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента.

"Сегодня в Москве прозвучали очередные лживые заявления по поводу очень важного достижения Украины и наших партнеров – восстановление нашего морского зернового экспорта. Очевидно, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу", - заявил Зеленский.

По словам президента, статистика украинского зернового экспорта абсолютно прозрачна и доступна всем в международном сообществе, а именно – это более 5 млн тонн агропродукции, которые отправлены на экспорт из трех украинских портов 232 судами в страны Африки (Судан, Кения, Алжир, Сомали, Эфиопия и др.) и других регионов.

При этом Зеленский подчеркнул необходимость немедленного реагирования мирового сообщества, чтобы Россия снова не поставила эти или другие страны в условия продовольственного кризиса.

Смотрите: Из порта "Южный" вышли еще 9 судов с 345 тыс. тонн агропродукции. ФОТОрепортаж