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ЦРУ предупреждало Германию о возможной атаке на "Северный поток", - Spiegel

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ЦРУ предупреждало Германию о возможной атаке на "Северный поток", - Spiegel
По данным SPIEGEL, несколько недель назад Центральное разведывательное управление США предупреждало правительство Германии о возможных нападениях на газопроводы в Балтийском море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Летом в Берлин поступила соответствующая наводка от американской спецслужбы, сообщили несколько человек, знакомых с ситуацией.

Опасность возможных атак на сеть трубопроводов и подводных кабелей в Балтийском и Северном морях рассматривалась военными чиновниками до вторжения РФ в Украину.

"Всемирные подводные сети чрезвычайно важны для энергоснабжения, а также для стабильности интернета, но, несмотря на их важность, они по-прежнему плохо защищены от атак или саботажа", - рассказал высокопоставленный представитель Бундесвера.

В преддверии контр-адмирал Ян Кристиан Каак в интервью Welt сказал, что "Россия создала значительные подводные мощности".

"На дне Балтийского моря, а также в Атлантике есть важная инфраструктура, такая как трубопроводы или подводные кабели для информационных технологий. Они могут быстро выключить свет в таких странах, как Эстония, и существуют угрозы для глобальных коммуникационных структур, требующих особого внимания. Есть причина, по которой российские подводные или надводные подразделения находятся в районе этих кабелей в течение длительного периода времени", – сказал военный.

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Напомним, 26 сентября компания-оператор Nord Stream заявила, что пропускная способность в обеих нитях газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления. Они объяснили это дырой в трубе и отметили, что не знают, сколько времени уйдет на возобновление работы газопроводов.

Топ комментарии

  • FT FT
    Куда не кинь все беды во всем мире от рашки и кремлевских террористов. Так какого хера весь миру же 100 лет терпит етих мразей на которых выбрасывается коллосальные деньги
  • Ан Мур
    Непрямо стверджується, що пробоїни в трубах влаштували касапи...
    Ну тоді до теми: Тарас Чорновіл також так вважає:
    "...А якщо навіть і диверсія... Хто це міг зробити? США не застосовували такого методу боротьби проти ворогів і конкурентів ніколи, навіть проти найзатятіших противників. Європа точно відпадає. Мені б хотілося згадати наш (хоч один) підводний човен, але, на жаль... Я не бачу іншої країни, яка б могла підігнати субмарину й нанести ушкодження трубопроводам, окрім ерефії.
    Логіка? А вона в них хоч у чомусь була? Коли самостійно заблокували постачання своїх енергоносіїв Європі, де була їхня логіка? ***** весь час робить такі дії, щоб не залишалося шляхів для відступу. Може й тут щось подібне."
  • irenka ko
    Німеччині треба було замислитись та підготуватись ще тоді, коли русня нам почала погрожувати багато років тому: «єслі што - отключім газ». Цю фразу у бік українців кричали кацапи своїм родичам українцям по телефону, в п'яному угарі на курортах та улітаках. Але ж німці та інші європейці були впевнені, що це такі наші місцеві розбірки, а іх це ніколи-ніколи не торкнеться, тому що у них все по закону, а договір їм гарантує його виконання. Нарешті кацапня і їм показала, що таке справжня упорота, кончена, відморожена кацапня.

    Карачє, німці, так вам і треба. Подякуйте хєру шрьодеру та фрау штазі.
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