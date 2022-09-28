ЦРУ предупреждало Германию о возможной атаке на "Северный поток", - Spiegel
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Летом в Берлин поступила соответствующая наводка от американской спецслужбы, сообщили несколько человек, знакомых с ситуацией.
Опасность возможных атак на сеть трубопроводов и подводных кабелей в Балтийском и Северном морях рассматривалась военными чиновниками до вторжения РФ в Украину.
"Всемирные подводные сети чрезвычайно важны для энергоснабжения, а также для стабильности интернета, но, несмотря на их важность, они по-прежнему плохо защищены от атак или саботажа", - рассказал высокопоставленный представитель Бундесвера.
В преддверии контр-адмирал Ян Кристиан Каак в интервью Welt сказал, что "Россия создала значительные подводные мощности".
"На дне Балтийского моря, а также в Атлантике есть важная инфраструктура, такая как трубопроводы или подводные кабели для информационных технологий. Они могут быстро выключить свет в таких странах, как Эстония, и существуют угрозы для глобальных коммуникационных структур, требующих особого внимания. Есть причина, по которой российские подводные или надводные подразделения находятся в районе этих кабелей в течение длительного периода времени", – сказал военный.
Напомним, 26 сентября компания-оператор Nord Stream заявила, что пропускная способность в обеих нитях газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления. Они объяснили это дырой в трубе и отметили, что не знают, сколько времени уйдет на возобновление работы газопроводов.