ЦРУ предупреждало Германию о возможной атаке на "Северный поток", - Spiegel

По данным SPIEGEL, несколько недель назад Центральное разведывательное управление США предупреждало правительство Германии о возможных нападениях на газопроводы в Балтийском море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Летом в Берлин поступила соответствующая наводка от американской спецслужбы, сообщили несколько человек, знакомых с ситуацией.

Опасность возможных атак на сеть трубопроводов и подводных кабелей в Балтийском и Северном морях рассматривалась военными чиновниками до вторжения РФ в Украину.

"Всемирные подводные сети чрезвычайно важны для энергоснабжения, а также для стабильности интернета, но, несмотря на их важность, они по-прежнему плохо защищены от атак или саботажа", - рассказал высокопоставленный представитель Бундесвера.

В преддверии контр-адмирал Ян Кристиан Каак в интервью Welt сказал, что "Россия создала значительные подводные мощности".

"На дне Балтийского моря, а также в Атлантике есть важная инфраструктура, такая как трубопроводы или подводные кабели для информационных технологий. Они могут быстро выключить свет в таких странах, как Эстония, и существуют угрозы для глобальных коммуникационных структур, требующих особого внимания. Есть причина, по которой российские подводные или надводные подразделения находятся в районе этих кабелей в течение длительного периода времени", – сказал военный.

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Напомним, 26 сентября компания-оператор Nord Stream заявила, что пропускная способность в обеих нитях газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления. Они объяснили это дырой в трубе и отметили, что не знают, сколько времени уйдет на возобновление работы газопроводов.