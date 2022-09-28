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Путин, вероятно, 30 сентября объявит о российской аннексии оккупированных украинских территорий, - ISW

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Путин, вероятно, 30 сентября объявит о российской аннексии оккупированных украинских территорий, - ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия может "переформулировать свое вторжение в Украину", а также дает оценку псевдореферендумам на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ISW.

Российские власти на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины завершили 27 сентября свои так называемые "референдумы" по аннексии, заявив, что каждый такой фальшивый референдум получил поддержку от 87 до 99% украинских граждан.

Согласно собранным данным, ISW предполагает, что президент России Владимир Путин, вероятно, объявит о российской аннексии оккупированных украинских территорий 30 сентября.

Институт напоминает о своих прогнозах, что Путин аннексирует оккупированные украинские территории до 1 октября, чтобы позволить принудительный призыв украинского гражданского населения в российскую армию в рамках осеннего призывного цикла.

Также институт со ссылкой на проанализированные данные сообщает, что российские войска отправляют недавно мобилизованные военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) на фронт в Херсонской и Харьковской областях без предварительной подготовки.

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Основные выводы ISW:

  • Президент России Владимир Путин, скорее всего, объявит о российской аннексии оккупированной украинской территории 30 сентября на основании проведённых так называемых "референдумов".
  • По сообщениям, российские войска отправляют недавно мобилизованные военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) на фронт в Херсонскую и Харьковскую области без предварительной подготовки.
  • Украинские войска укрепляют свои позиции на восточном берегу реки Оскол и добились дальнейших успехов в окрестностях Лимана.
  • ВСУ продолжают наносить удары по российским наземным линиям связи в пределах контрнаступления на юге, в частности, срывая попытки россиян построить баржевую переправу.
  • Российские войска продолжали безуспешные наступательные операции вокруг Бахмута и западнее Донецка, все чаще используя карательные подразделения.
  • Оккупанты нанесли серьезный ущерб украинскому аэродрому в Кривом Роге и продолжили регулярные воздушные и ракетные удары на юге Украины.
  • Российские власти устанавливают контрольно-пропускные пункты на границах России для принудительной мобилизации российских мужчин, пытающихся ее избежать побегом из страны.
  • Российские чиновники создают условия для принудительной мобилизации или призыва украинских гражданских лиц на территориях оккупированной Украины, которые вскоре будут аннексированы.
  • Российская аннексия оккупированных Донецкой и Луганской областей, вероятно, усугубит напряженность в рядах "ДНР" и "ЛНР", которые регулярно бунтуют, когда их заставляют воевать за пределами своих областей.
  • Российские официальные лица могут попытаться переформулировать свое вторжение в Украину и оккупацию аннексированной украинской территории как "антитеррористическую операцию".

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Топ комментарии

  • stanislav vaisman
    может заодно объявить себя властелином Вселенной,чего уже стесняться.
  • piligrim
    а 1 жовтня - що армія в обісраних підгузках - №1 у світі... осіннє загострення в палаті набуває нечуваних масштабів... а казали, що спутнік -V безпечний...
  • Віталій Турченюк
    путин войдёт в историю как кровавый долбо@об! На большее он не способен.
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