США готовят для Украины новый пакет военной помощи более чем на 1 млрд долларов, - Reuters

США готовят новый пакет вооружений на сумму 1,1 млрд долларов, о котором будет объявлено в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявили официальные лица в Вашингтоне.

Новый пакет военной помощи будет одним из ответов на российские "референдумы" в Украине.

Официальные лица заявили на условиях анонимности, что о пакете будет объявлено в ближайшие дни, отмечает агентство.

Пакет будет включать в себя пусковые установки HIMARS, сопутствующие боеприпасы, различные типы противодействия дронам и радиолокационные системы, а также запасные части, обучение и техническую поддержку, сообщил источник, проинформированный о плане.

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