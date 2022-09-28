Новости • Агрессия России против Украины, Война

США готовят для Украины новый пакет военной помощи более чем на 1 млрд долларов, - Reuters

7 64710
США готовят для Украины новый пакет военной помощи более чем на 1 млрд долларов, - Reuters
США готовят новый пакет вооружений на сумму 1,1 млрд долларов, о котором будет объявлено в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявили официальные лица в Вашингтоне.

Новый пакет военной помощи будет одним из ответов на российские "референдумы" в Украине.

Официальные лица заявили на условиях анонимности, что о пакете будет объявлено в ближайшие дни, отмечает агентство.

Пакет будет включать в себя пусковые установки HIMARS, сопутствующие боеприпасы, различные типы противодействия дронам и радиолокационные системы, а также запасные части, обучение и техническую поддержку, сообщил источник, проинформированный о плане.

Читайте: США в Совбезе ООН: Если не реагировать на российские псевдореферендумы, это откроет ящик Пандоры

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Александр Александров 7fa1b22d
    Звідкіля такі висновки? Те що нам дають ще установки Хаймарсів? Так для повноцінних наступів їх і так не вистачало.
  • Roman Skripnik
    Т.е. не порадоваться за дополнительняе няшки, а устроить зраду типа их тут уничтожают. Что за люди...
  • Алекс Мышкевич
    Відповіддю Заходу на "референдуми" мала би бути необмежена військова допомога, включно з танками та ракетами.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости