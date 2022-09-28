США с союзниками усиливают разведку для наблюдения за ядерным вооружением РФ, - Politico

Соединенные Штаты и их союзники активизируют наблюдение за ядерными вооружениями России, в первую очередь по линии своих разведывательных служб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Речь идет, в частности, о наращивании масштабов сбора данных спецслужбами Запада с использованием средств воздушной и космической разведки, операций в киберпространстве и коммерческих фотографий со спутников.

В статье говорится, что западная разведка пытается определить, возможно ли применение Россией тактического ядерного оружия в Украине. Кроме того, упор делается на наблюдении за Калининградской областью, пишет Politico.

Как подчеркнул один из источников из действующих чиновников США, американская разведка уверена, что Россия не собирается идти на масштабное применение ядерного оружия против Украины или стран-членов НАТО.

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