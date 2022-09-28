ВСУ отразили атаки в районах 8 населенных пунктов, - Генштаб

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Николаевка Вторая, Первомайское, Победа, Новомихайловка и Безымянное.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались двести семнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны в отдельных направлениях. Кроме того, пытается восстановить утраченные позиции по отдельным направлениям, ведет воздушную разведку.

Враг наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

За минувшие сутки противник нанес 10 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 105 обстрелов из РСЗО. Российские оккупанты бьют и по гражданским объектам, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От вражеского огня пострадали более 40 населенных пунктов. В частности, Харьков, Славянск, Краматорск, Николаев, Авдеевка и Марьинка.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов и артиллерии разных типов:

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Сосновка, Красное и Грушевка;

на Краматорском направлении – Редкодуб, Екатериновка и Старый Караван;

на Бахмутском направлении – Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка, Белогоровка и Раздолевка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердичи, Опросное, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка и Парасковеевка.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них – Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новониколаевка, Времевка, Темировка и Ольговское.

На Южнобужском направлении огневое поражение потерпели более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В целях ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 25 вылетов БпЛА.

В российских оккупационных войсках начался прием личного состава, призванного по частичной мобилизации. Так, в подразделения 1 танкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии, которые выбывают в зону боевых действий, прибыло пополнение. Подготовка с ним не производилась вообще. Также военно-политическое руководство российской федерации одновременно с частичной мобилизацией продолжает мероприятия так называемой "самомобилизации". К уже воюющим в Украине подразделениям прибывают лица осужденные за уголовные преступления.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Николаевка Вторая, Первомайское, Победа, Новомихайловка и Безымянное.

Авиация Сил обороны нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, 3 опорных пункта и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, за сутки, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили самолет, 6 БпЛА и 1 управляемую авиационную ракету Х-59 врага.

Ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 4 склада с боеприпасами, позиции средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в частности автоматизированную станцию ​​помех "Житель". Общие потери уточняются.