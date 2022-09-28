Украинские силы укрепляют позиции у Лимана, - ISW

В очередной сводке о положении на фронте американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинские силы укрепляют позиции возле Лимана Донецкой области и продолжают приближаться к городу, освобождая новые населенные пункты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

В районе Лимана продолжаются ожесточенные бои, и украинские военные, учитывая сообщения с фронта, близки к тому, чтобы перерезать последние пути снабжения действующей там русской группировки и взять его в оперативное окружение.

Эксперты ISW пишут со ссылкой на украинские источники, которые в течение 26 и 27 сентября ВСУ взяли под контроль несколько сел к северо-западу и северу от Лимана.

Кроме того, американский институт сообщает, ссылаясь на российские источники, что украинская артиллерия держит под огневым контролем последний путь для поставок российских войск в городе через Сватово, Макеевку и Терны. Украинские разведывательные и диверсионные группы уже замечены в городах Торское и Ямполь к юго-востоку от Лимана.

О ситуации в районе Бахмута (единственного украинского города, где российские войска предпринимают активные наступательные действия) в своде ISW говорится, что 27 сентября эти атаки закончились неудачей.

Эксперты института цитируют репортаж журналистов газеты New York Times, ссылаясь на украинских военных, пишут о действиях на бахмутском фронте "ЧВК Вагнера". По данным журналистов, "вагнеровцы" используют заключенных, отправившихся на войну, как пушечное мясо, и те часто сдаются в плен украинской армии.

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