Оккупанты озвучили "результаты" своих псевдореферендумов
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство "РИА Новости".
Как отмечается, так называемый местный "ЦИК" на оккупированной территории Запорожской области отрапортовал, что по итогам подсчета 100% бюллетеней якобы 93,11% "избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России".
На оккупированной Херсонской области оккупанты озвучили показатель 87,05% голосов поддержки за присоединение к России.
Позже в так называемой "ЛНР" озвучили свои результаты – 98,42% "за", тогда как в так называемой "ДНР" якобы за вхождение в состав России – проголосовали 99,23%. Террористы заявляют, что явка составила 97,51%.
Отметим, что организованные Россией псевдореферендумы на оккупированных территориях нелегитимны. Кроме РФ, ни одна страна в мире их не признает.