Общие боевые потери РФ с начала войны - около 58 150 человек, 262 самолета, 224 вертолета, 2 312 танков, 1 381 артсистема и 4 889 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 28 сентября потери личного состава противника составляют около 58 150 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.09 ориентировочно составляют:
личного состава – около 58150 (+400) человек ликвидировано,
танков - 2312 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 4889(+8) ед,
артиллерийских систем - 1381 (+3) ед,
РСЗО - 331 (+0) ед,
средства ПВО - 175 (+0) ед,
самолетов - 262 (+1) ед,
вертолетов - 224 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 989 (+12),
крылатые ракеты - 242 (+1),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3742 (+12) ед,
специальная техника -131 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.