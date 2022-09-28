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Ядерные угрозы Путина - не блеф, - министр обороны Эстонии Певкур

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Ядерные угрозы Путина - не блеф, - министр обороны Эстонии Певкур
Объявленная неделю назад мобилизация в России действительно стала неожиданностью для остального мира, признал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Слова президента России о применении ядерного оружия, министр обороны Эстонии блефом не считает.

"Если Путин так говорит, это реально. Никто, особенно президент страны не может шутить в прямом эфире на тему ядерной угрозы, - считает министр. - Мы должны очень серьезно относиться к словам Путина", - отметил Певкур.

При этом Певкур заверил, что прямой угрозы НАТО пока нет, и жители Эстонии находятся в безопасности.

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Топ комментарии

  • Джон Зойдберг cb913b8d
    І шо? Здатися, бо якесь пришиблене ядєркою погрожує? А загроза НАТО завжди є, бо хмару і туди понести може.
  • Матвей Хижняк a0bc083a
    Какая гнида поменяла наше ЯО на кусок бумаги?
  • Autorare Autorare
    Ну і що ? Не блеф так , що світові цивілізованому тепер поступатись в усьому ?

    ***** іде ***** , ЗСУ ******* , оон якщо боїться то хай патрони вчасно приносить воїнам світла
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