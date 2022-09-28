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МИД о псевдореферендумах: Этот спектакль не несет никаких последствий для административно-территориального устройства Украины

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МИД о псевдореферендумах: Этот спектакль не несет никаких последствий для административно-территориального устройства Украины
23-27 сентября Российская Федерация организовала пропагандистское действо под названием "референдумы" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Принуждение людей на этих территориях к заполнению каких-либо бумаг под прицелом российских военных является очередным преступлением России во время ее агрессии против Украины, грубо нарушает Конституцию и законы нашего государства, нормы международного права и международные обязательства России. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это представление не имеет ничего общего с волеизъявлением и не несет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины. Украина и международное сообщество осуждают такие действия России и считают их ничтожными.

"Все граждане Украины, принявшие участие в организации этого действа вместе с российскими оккупантами, понесут справедливое наказание согласно нормам Уголовного кодекса Украины. Компетентные органы Украины уже принимают меры по их розыску и привлечению к ответственности", - отмечают в МИД.

Также отмечается, что, как и в случае с украинским Крымом, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области остаются суверенными территориями Украины. Украина имеет полное право на восстановление своей территориальной целостности военными и дипломатическими методами, продолжит освобождать временно оккупированные территории.

"Украина никогда не согласится на какие-либо ультиматумы РФ, а попытки Москвы создать новые линии разграничения или ослабить международную поддержку Украины обречены на поражение", - добавляют во внешнеполитическом ведомстве.

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Устроив фиктивные "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, Россия сознательно продемонстрировала, что все ее сигналы о готовности к переговорам – это лишь операция прикрытия для вооруженной агрессии и беспомощных попыток удержаться на временно оккупированных территориях. Россия последовательно демонстрирует пренебрежение всем, кто призывал к дипломатии.

"Мы рассчитываем, что соответствующие страны сделают выводы о настоящих намерениях России и увеличат поддержку Украины в противодействии российской агрессии, а не будут прикрывать свое бездействие стремлениями сыграть роль миротворцев, в которых Россия не нуждается. Украина призывает все государства и международные организации немедленно осудить незаконные действия Кремля на временно оккупированных территориях Украины и усилить изоляцию России", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Украина призывает ЕС, НАТО и Группу семи немедленно существенно повысить давление на государство-агрессора, включая новые жесткие санкции против России, и существенно увеличить военную поддержку Украины, в частности оказать танки, боевые самолеты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, средства противовоздушной. и противоракетной обороны

"Мы призываем партнеров продемонстрировать России, что единственной реакцией на попытки аннексии, шантажа и ультиматума будет увеличение поддержки Украины ради победы нашего государства над агрессором", - резюмируют в МИД.

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Топ комментарии

  • Senator 0eaca536
    Тем временем Пенсионный фонд Норвегии вырос до двух триллионов долларов...кого Аннексировала Норвегия за последние сто лет с помощью Рехверендума?Король Норвегии в шоке ..🤣 Нафига мне там всякие Венесуэлы и Мозамбики с Тундрой тупой на РАБzee,мне и тут хорошо...
  • Vik Zar
    МЗС ломає голову над питанням під дулами чи під дулями проводиться "референдум". Питання звісно реторичне, і під дулами і під великою дулею.
  • Василий Лещ
    «Тітушки» водять хороводи.

    Російське інформаційне агентство «Новини» виклало відео, як в тимчасово окупованому Херсоні стоїть черга людей на виборчі дільниці, з триколорами в руках, для участі у псевдореферендумі щодо «приєднання» українського регіону до московії. «Тітушки» посміхаються на камеру російським тележурналістам «ЛАЙНОНЬЮС», співають радянські пісні та водять хороводи.

    Українські партизани, що «кошмарять» херсонських зрадників та колаборантів повідомляють, що у передмісті міста стоїть на відстої колона автобусів з російськими номерами з Криму та Білгорода, які привезли російськомовних «виборців» на псевдореферендум. Водії кількох російських автобусів уже змінюють «раптово» спущені колеса на «запаски».

    Збройні Сили України дотримуються «режиму тиші» і не турбують «бавовной» колаборантів та масовку з раши оскільки патріоти вночі закріпили в таємних місцях приховані камери.
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